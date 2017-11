Antonio Manzini a LIBRACCIO Bovisa

Uno scrittore e due librai da un lato.

Un vicequestore e due omicidi paralleli dall’altro.

È questo lo scenario che aspetta i lettori che il 17 novembre alle ore 18.30 vorranno incontrare lo scrittore Antonio Manzini alla libreria Libraccio Bovisa di Via Candiani 102.

I librai Alberto Manzoni e Adriana Malli metteranno sotto torchio Manzini durante un incontro alla scoperta del suo personaggio Rocco Schiavone, ripercorrendo attraverso i suoi romanzi le evoluzioni del personaggio per arrivare a parlare dell’ultima indagine raccontata nel nuovo romanzo Pulvis et umbra (Sellerio, 2017).

Alla fine dell’incontro sarà possibile farsi autografare il nuovo romanzo dall’autore. L’appuntamento è organizzato da Libraccio in collaborazione con l’editore Sellerio in occasione della sesta edizione di BookCity Milano.

Pulvis et Umbra (Sellerio)

Aosta e Roma, doppia indagine per Rocco Schiavone nell’attesissimo nuovo romanzo. Un noir mozzafiato dal ritmo perfetto con un meccanismo dai mille ingranaggi che non perde mai un colpo.

Dice Antonio Manzini che i suoi romanzi li immagina, non semplicemente come una serie, ma come i «capitoli di un libro più grande» sul vicequestore Rocco Schiavone. Ad ogni episodio, mentre fruga tipicamente svogliato e vigile nel freddo di Aosta, il vicequestore con le sue Clarks entra anche in un pezzo ignoto del suo passato. Di modo che il caso criminale diventa un passaggio esistenziale. Un affondo psicologico dentro di sé avvolto in un’inchiesta di polizia.

In Pulvis et umbra due trame si svolgono in parallelo. Ad Aosta si trova il cadavere di una trans. A Roma, in un campo verso la Pontina, due cani pastore annusano il cadavere di un uomo che porta addosso un foglietto scritto. L’indagine sul primo omicidio si smarrisce urtando contro identità nascoste ed esistenze oscurate. Il secondo lascia un cadavere che puzza di storie passate e di vendette. In entrambi Schiavone è messo in mezzo con la sua persona. E proprio quando il fantasma della moglie Marina comincia a ritirarsi, mentre l’agente Caterina Rispoli rivela un passato che chiede tenerezza e un ragazzino solitario risveglia sentimenti paterni inusitati, quando quindi la ruvida scorza con cui si protegge è sfidata da un po’ di umanità intorno, le indagini lo sospingono a lottare contro le sue ombre. Tenta di afferrarle e gli sembra che si trasformino in polvere. La polvere che lascia ogni tradimento.

L’AUTORE

Antonio Manzini, scrittore e sceneggiatore, ha pubblicato i romanzi Sangue marcio e La giostra dei criceti, quest’ultimo pubblicato da Sellerio nel 2017. La serie con Rocco Schiavone è iniziata con il romanzo Pista nera (Sellerio, 2013) cui sono seguiti La costola di Adamo (2014), Non è stagione(2015), Era di maggio (2015), Cinque indagini romane per Rocco Schiavone (2016), 7-7-2007 (2016) e Pulvis et umbra (2017). Nel 2015 ha pubblicato Sull’orlo del precipizio in altra collana di questa casa editrice.