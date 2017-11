Anteprime del tour di Riki

Mancano pochi giorni per le anteprime live del Tour di RIKI, che si preannuncia già come un successo strepitoso: domani, 15 novembre, sarà all’Alcatraz di Milano mentre il 18 all’Atlantico di Roma. Una partenza formidabile che ha registrato, ad oggi, nove sold out e dove l’appuntamento più atteso è sicuramente il 12 aprile al Mediolanum Forum di Milano.

RIKI è pronto a presentare dal vivo a tutti i suoi fan il suo nuovo album, già certificato disco d’oro, “Mania”, oltre l’EP d’esordio, passando per le principali città italiane. Il disco, in vetta ai dischi più venduti nella classifica FIMI/GFK da tre settimane, è stato anticipato dal singolo “Se parlassero di noi” che, a poche ore dalla pubblicazione, ha debuttato al #1 posto della classifica di iTunes, diventando il quarto brano di RIKI che, in soli 5 mesi, si è posizionato direttamente in vetta.

Le sorprese non finisco: acquistando “Mania” entro il 16 novembre nei negozi fisici e nei digital store, nella versione Standard o Deluxe, sarà possibile partecipare all’iniziativa “I regali pensati per te”. È necessario inviare la foto del CD e dello scontrino d’acquisto (o la mail ricevuta) a riki@teamworld.it entro le 23.59 di Giovedì 16 Novembre, assicurandosi che la data d’acquisto sia ben in evidenza affinché la mail venga considerata valida. Fra tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa, alcuni fortunatissimi Rikers riceveranno in regalo uno dei seguenti premi:

· Gli appunti originali delle registrazioni dell’album, scritti da RIKI durante l’estate per la preparazione del suo progetto MANIA.

· Grafica dell’album autografata e i testi originali nella loro prima stesura delle canzoni: “Vendicativa”, “Se parlassero di noi”, “Frena” e “In equilibrio”.

· I biglietti per assistere ad uno dei concerti di RIKI nel 2018.

· La prima T-shirt Gialla “Mania” del merchandise ufficiale indossata da RIKI

· La prima T-shirt Gialla “About_” del merchandise ufficiale indossata da RIKI.

· La prima T-shirt nera “Quel frangente fra la gente e te” del merchandise ufficiale indossata da RIKI.

· Il primo Cappellino Blu “R!” dal merchandise ufficiale e indossato da RIKI.

· Il primo Cappellino Bianco “Mania” dal merchandise ufficiale e indossato da RIKI.

· Il primo Cappellino Nero “About_” dal merchandise ufficiale e indossato da RIKI.

Sabato 18 Novembre alle ore 16, verranno comunicati i 10 fortunati fan all’interno del gruppo Facebook “RIKI STREAMING PARTY”.

In seguito all’incredibile successo del “MANIA – INSTORE TOUR”, sono stati aggiunti nuovi appuntamenti per incontrare il cantautore milanese.

19/11 ore 15.30 BOLOGNA – cc Le Piazze – Via Pio La Torre 5/D, Castelmaggiore

21/11 ore 17.00 MACERATA – cc Val di Chienti – Via Battista Velluti 31

22/11 ore 18.00 PERUGIA – cc Collestrada – Via Valtiera 181

23/11 ore 16.30 ROMA – cc Parco Leonardo – Viale Bramante 31/65, Fiumicino

25/11 ore 15.30 REGGIO CALABRIA – cc Porto degli Ulivi – Località Sandalli – Rizziconi

26/11 ore 17.00 TREVISO – cc Conè – Via San Giuseppe 25, Conegliano

29/11 ore 15.00 TORINO – cc Mondadori Megastore – Via Monte di Pietà 2 ang. Via Roma

30/11 ore 15.30 FIRENZE – cc Galleria del Disco c/o Viper – Via Pistoiese 309/4

01/12 ore 16.00 SALERNO – cc Maximall – Via Pacinotti snc

02/12 ore 15.30 MILANO – cc Scalo Milano Shopping Village – Via Milano 5 – Locate Triulzi

03/12 ore 16.00 MASSA CARRARA – cc Mari e Monti – Via Massa Avenza 32, Massa

Per le date del tour, è possibile acquistare i biglietti in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.