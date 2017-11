Ambiente: piano straordinario raccolta foglie

È partito oggi il piano straordinario di potenziamento del servizio di raccolta foglie deciso dal Comune di Milano e da Amsa. Questo fine settimana saranno impegnate 110 risorse, fra operatori e autisti, e 62 automezzi che rimuoveranno le foglie in circa 50 vie e aree verdi della città.

“Il nostro obiettivo è avere più pulizia e più sicurezza su strade e marciapiedi” dice Marco Granelli, assessore all’Ambiente. “Per questo anche quest’anno, insieme all’autunno, arriva la pulizia delle foglie pianificata con Amsa, particolarmente importante in questi giorni di pioggia. Le foglie hanno colori bellissimi, ma è evidente che a terra creano non pochi disagi che vogliamo evitare”.

Il servizio ordinario dedicato alla raccolta foglie è partito lo scorso 11 settembre: ad oggi sono state raccolte 4.500 tonnellate di foglie secche e ripuliti 2.500 chilometri di vie e piazze di Milano. Complessivamente 6.400 ore di lavoro sono state dedicate esclusivamente alla raccolta delle foglie. In aggiunta alle 150 squadre che ogni giorno dell’anno si occupano dei servizi di spazzamento in città e nelle aree verdi, nel mese di settembre Amsa ha ampliato l’organico a disposizione con ulteriori 66 risorse dedicate all’asporto delle foglie, per fronteggiare l’ingente caduta autunnale.

Un fenomeno continuo e non uniforme sul territorio cittadino, influenzato da diverse variabili come la tipologia delle piante e le condizioni meteo, per cui le foglie possono accumularsi al suolo molto rapidamente. Da qui la necessità di un’organizzazione molto accurata del servizio.

Nelle giornate di oggi e domani le squadre Amsa saranno al lavoro nei seguenti luoghi: via Crespi, Bastioni di Porta Venezia, via Valtellina, piazza Gobetti, giardini Lucarelli, via Morgagni, piazza Lavater, piazzale Bacone, parco Trotter, viale Ca’ Granda, via De Monte, viale Fulvio Testi viale Lombardia, viale Teodosio, via Caldara, via Anfossi, corso XXII Marzo, via Spartaco, via Bezzecca, via Morosini, via Maestri Campionesi, piazza Sraffa, via Castelbarco, via Bandello, viale Alemagna, largo Basilia, piazza Napoli, piazza Baracca, via Toti, piazza Conciliazione, via Borsi, via Segantini, via Conca Del Naviglio, viale Papiniano, piazza Aquileja, corso di Porta Vercellina via Colleoni, via Correggio, via Zampieri, viale Ezio, via Lorenzo Di Credi, viale Salmoiraghi, piazzale Selinunte, via Stratico, viale Vigliani, viale Teodorico e via Figino. L’elenco degli interventi straordinari sarà pubblicato sul sito web di Amsa.