Alcatraz/Milano: “Il Terrone fuori sede”

A grandissima richiesta, torna su al Nord, il caleidoscopico party de IL TERRONE FUORI SEDE (#TFS), la declinazione festaiola della celebre community di Facebook con all’attivo oltre mezzo milione di mi piace. Tra coinvolgenti live ed esaltanti deejay set, la serata, al grido di mens sana in corpore parmigiana, invade alcuni dei più celebri locali del nord come l’Alcatraz di Milano (sabato 11 novembre), il Viper Theatre di Firenze (sabato 2 dicembre) e l’Estragon Club di Bologna (sabato 16 dicembre).

Tre grandi date che confermano il successo di un originale party, che dopo aver collezionato numerosi sold out estivi e il caloroso abbraccio di oltre 15mila persone durante la speciale due giorni dello scorso luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni, si prepara ad affrontare il rigido inverno settentrionale sfoderando tante divertenti sorprese.

Il tour parte l’11 novembre dall’Alcatraz di Milano in piena notte di San Martino, una ricorrenza molto sentita soprattutto in Salento perché legata al tema del vino novello e della pizzica. Ad aprire le danze i salentini Canto Antico e a seguire il live dei Vino Raro con l’omaggio all’estroso cantautore calabrese Rino Gaetano.

Questi ultimi li ritroveremo anche il 16 dicembre all’Estragon di Bologna. Il 2 dicembre, invece, si battezza il Viper Theatre di Firenze con la musica degli Sbandau, scatenata cover band che porta sul palco una sorta di battle, Sud vs Nord, sulle note di Caparezza e Articolo 31.

Ironia, leggerezza e divertimento sono ancora una volta gli ingredienti non troppo segreti di una serie di speciali notti di festa dedicate a tutti i terroni fuori sede, che ogni giorno combattono la saudade del dolce Meridione tra tonnellate di viveri miracolosamente compressi nei pacchi spediti da giù, abuso di caffè e improvvise full immersion dialettali.

INFO TOUR:

SABATO 11 NOVEMBRE | MILANO

ALCATRAZ – via Valtellina 25

IL TERRONE FUORI SEDE – LA FESTA

Opening: Canto Antico

Headliner: Vino Raro omaggio a Rino Gaetano

Deejay set di ALL YOU CAN BEAT

Prezzi: online 10€ + d.p.- in cassa 10€

Apertura porte: ore 22.30

SABATO 2 DICEMBRE | FIRENZE

VIPER THEATRE – Piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, 5 e Via Pistoiese 309/4 LE PIAGGE (FI)

IL TERRONE FUORI SEDE – LA FESTA

Headliner: Sbandau Caparezza&Articolo31 cover band

Deejay set

Prezzi: online 10€ + d.p.- in cassa 10€

Apertura porte: ore 22.30

SABATO 16 DICEMBRE | BOLOGNA

ESTRAGON CLUB – Via Stalingrado, 83

IL TERRONE FUORI SEDE – LA FESTA

Headliner: Vino Raro omaggio a Rino Gaetano

Deejay set

Prezzi: online 10€ + d.p.- in cassa 10€

Apertura porte: ore 22.30.