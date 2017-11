Alba ha partecipato a “CreativItaly 2017” a Parigi

Venerdì 3 novembre nel Palazzo UNESCO a Parigi, la Città di Alba proclamata dall’UNESCO, “Città Creativa per la Gastronomia” il 31 ottobre scorso, ha partecipato all’evento “CreativItaly 2017: Italy’s candidatures to the UNESCO Creative Cities Network”.

Un evento dedicato alle sei città italiane che hanno presentato quest’anno la candidatura per entrare nella Rete delle Città Creative dell’Unesco: Alba per la Gastronomia, Milano per la Letteratura, Pesaro e Genova per la Musica, Carrara ed Alghero per l’Artigianato e l’Arte Popolare.

Ad entrare nel Network sono state Milano, Alba, Pesaro e Carrara. Alghero e Genova ci riproveranno. Nel frattempo tutte e sei le città italiane hanno avuto la possibilità di presentare all’Unesco le proprie peculiarità in un evento unico organizzato dall’ambasciatrice Vincenza Lomonaco Rappresentante Permanente d’Italia presso l’UNESCO, insieme a Francesco Bandarin Vice Direttore Generale alla Cultura presso l’UNESCO, con la presenza dell’ambasciatore dell’Italia a Parigi Giandomenico Magliano.

Alba ha portato a Parigi una sintesi della mostra “De Truffle. Il design incontra il Tartufo Bianco d’Alba” ed ha presentato tre specialità culinarie in un buffet tutto italiano preparato dal vincitore della Selezione Italiana del Bocuse d’Or Martino Ruggieri affiancato da Luciano Tona, direttore dell’Accademia Bocuse d’Or Italia.

All’evento, la capitale delle Langhe è stata rappresentata dal Sindaco Maurizio Marello e dall’Assessore alla Cultura ed al Turismo Fabio Tripaldi, insieme al Presidente dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba Liliana Allena, al Presidente del Centro Nazionale Studi Tartufo Antonio Degiacomi, al Direttore dell’Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero Mauro Carbone con Annalisa Ricciardi, accanto ad Angelo Boscarino e Elena Federica Marini della Bia s.r.l., la società che ha curato il dossier della candidatura di Alba su incarico del Comune.

Ad intervenire all’evento è stato il Sindaco Maurizio Marello che ha sottolineato la grande soddisfazione di Alba per l’ingresso della città nella prestigiosa rete delle Città Creative Unesco.

«I nostri paesaggi vitivinicoli sono patrimonio Unesco dal giugno 2014 – ha ricordato il Sindaco Maurizio Marello intervenendo in francese nel Palazzo Unesco a Parigi – L’inserimento di Alba nella rete mondiale delle 19 città Creative per la Gastronomia ci riempie di orgoglio e ci responsabilizza. Siamo consapevoli che è solo un punto di partenza. Perciò abbiamo già nuovi progetti che intendiamo mettere in campo. Progetti legati al tema della sostenibilità, alla qualità ambientale e all’educazione alimentare, come punto di partenza per costruire delle buone relazioni con le altre città creative italiane e del mondo».