Al Legend Club Milano il concerto dei Seconda Vita

Sarà un evento ricco e unico, in cui si potrà godere di brani inediti e originali di rara intensità e raffinate armonie. Grazie all’impronta inconfondibilmente cantautoriale e alle atmosfere poetiche, i SECONDA VITA presenteranno qualcosa di musicalmente molto diverso da ciò che oggi è il “solito”.

L’appuntamento è per martedì 14 novembre al LEGEND CLUB MILANO, in via Enrico Fermi 98, Milano, durante il quale il duo presenterà il suo primo album “Scusa se sono un poeta”, pubblicato dalla Saar Records.

…In questa società dove l’esistenza si allunga e si può continuare a creare, e inventarsi, nuovi obiettivi a qualsiasi età, il nome della band “SECONDA VITA” è quanto mai emblematico. In effetti i due componenti, Umberto Longoni e Tony Dresti stanno cogliendo un’altra occasione di vita con la musica (ecco perché “Seconda Vita”).

In breve tempo si sono imposti all’attenzione calcando recentemente e con lusinghiero successo il palcoscenico del Teatro Manzoni di Milano nell’ambito dello spettacolo Manzoni Derby, con Luisa Corna e noti cabarettisti.

Umberto Longoni, voce e chitarra, oltre che autore della maggior parte dei pezzi della band, da giovanissimo ha realizzato varie cose interessanti in ambito musicale, collaborando a lungo con Daniele Pace (noto per avere firmato con Panzeri e Pilat innumerevoli brani in cima alle classifiche). Inoltre ha scritto una canzone di Gigliola Cinquetti (“Artista e vagabondo”) che ha girato il mondo. Oggi è psicologo e scrittore.

Il secondo, Antonio Dresti, ex bassista live di Battiato, eseguì le parti di “L’era del cinghiale bianco”, “Patriots to arms” e “La voce del padrone”. Con l’orchestra di Rinaldo Prandoni ha inciso il 45 giri “Il cuore brucia” oltre ad avere avuto molte altre esperienze artistiche di alto livello.