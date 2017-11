Aggiornamenti “Italo Evo”

Italo lancia una nuova offerta per festeggiare insieme a tutti i suoi viaggiatori l’arrivo dei nuovi treni Italo EVO, di cui i primi 4, su un totale di 17, entreranno in servizio da Dicembre. Chi vorrà raggiungere le città di Venezia, Verona, Padova e Rovigo o partire da queste, riceverà una piacevole sorpresa.

A soli 9,90€ infatti sarà possibile viaggiare verso Venezia, Padova o Rovigo partendo da Roma, Firenze, Bologna, (o viceversa); allo stesso conveniente prezzo si può partire da Roma, Firenze o Bologna e raggiungere Verona (o viceversa).

Questi biglietti scontati sono acquistabili attraverso tutti i canali di vendita NTV, per coloro che viaggeranno in ambiente Smart .

Un’occasione unica dunque per provare i nuovi treni della flotta Italo e per concedersi una gita turistica in una delle 4 città venete: Verona, la città di Romeo e Giulietta, dove andare a visitare l’Arena, Piazza Bra e la romanica Basilica di San Zeno; Padova, con la Basilica di Sant’Antonio ed il monumento equestre al Gattamelata; Venezia, meta di turisti provenienti da ogni angolo del mondo, con la Basilica di San Marco, la Chiesa del Redentore ed il Ponte di Rialto; oppure la new entry Rovigo, ultima arrivata nel network NTV che da Dicembre sarà servita con 4 collegamenti al giorno, per andare a scoprire le bellezze del Duomo di Santo Stefano, la Torre Donà e la fontana della Riconoscenza.

Naturalmente questi biglietti rappresentano un’ottima soluzione anche per chi dovrà spostarsi per lavoro avanti e indietro fra queste città, programmando le proprie trasferte ad un prezzo davvero conveniente.

Un motivo in più per viaggiare anche per i tanti passeggeri veneti che utilizzano Italo, che in questo modo potranno approfittarne e visitare una delle città collegate al proprio network!