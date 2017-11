A Natale il regalo è green con la limited edition di Treedom

Ogni anno l’avvicinarsi del Natale corrisponde al momento in cui scatta la corsa ai regali. Ci si ritrova spesso così a pensare alle idee più originali, per non rischiare di regalare qualcosa di banale e inutile. A chi infatti non è capitato nella vita di ricevere l’ennesimo paio di calzini o le solite candele profumate?

Treedom arriva in soccorso di tutti coloro che quest’anno vogliono fare un regalo utile, destinato ad avere un futuro e a non finire in fondo ad un cassetto, e presenta la sua limited edition per il prossimo Natale: quattro alberi da regalare (Arancio, Cacao, Caffè e Moringa), ognuno dei quali possiede un significato speciale e verrà piantato in un preciso Paese.

Quattro alberi tra cui scegliere per un regalo che rende felice non solo chi lo regala e chi lo riceve, ma anche tutto il pianeta. In particolare, regalare la limited edition di Treedom a Natale è il piccolo ma allo stesso tempo grande gesto che ognuno di noi può scegliere di fare per contribuire a migliorare il nostro pianeta, generando benefici sia ambientali, infatti gli alberi assorbono CO2 dall’atmosfera e producono ossigeno, che sociali, poiché gli alberi rappresentano un’opportunità di guadagno per tutti i contadini coinvolti che li piantano.

La limited edition di Treedom è il regalo che “lascia il segno” nel tempo e contribuisce a migliorare l’ambiente che ci circonda.

L’Arancio (Italia) rappresenta fiducia, ottimismo e buonumore ed è il regalo perfetto per far sapere alla nostra migliore amica che su di noi può sempre contare. Con il Cacao (Camerun), simbolo della dolcezza, possiamo stupire la nostra dolce metà. E ancora, ai genitori che hanno sempre bisogno di una carica per seguire gli impegni di tutta la famiglia possiamo regalare il Caffè (Nepal), sinonimo di energia. Infine, per il fratello che deve affrontare gli esami universitari la Moringa (Haiti), simbolo della fortuna, è il regalo ideale di buon auspicio.

Regalare un albero con Treedom è semplicissimo e si acquista con un click. Infatti, basta collegarsi sul sito treedom.net e selezionare l’albero o gli alberi preferiti. Subito dopo, è possibile personalizzare il regalo con un messaggio di auguri dedicato e selezionare la modalità di consegna. Il destinatario potrà ricevere il suo regalo tramite un classico biglietto stampabile dal sito oppure tramite e-mail, Facebook e, da poche settimane, Whatsapp. Queste ultime modalità consentono di programmare l’invio del regalo in un determinato giorno e ora, ad esempio la mattina di Natale.

Chi riceverà il regalo potrà seguire la crescita dell’albero direttamente sul sito, attraverso un “diario” periodicamente aggiornato con storie, foto e informazioni. L’albero verrà piantato da un contadino che si occuperà di fotografarlo e geolocalizzarlo e accudirlo nel tempo.

Se è vero che a Natale siamo tutti più buoni con i nostri cari, con Treedom oggi possiamo esserlo con tutto il pianeta.