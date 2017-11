A Milano il ‘Jump, ride, show’

Si svolgera’ domani, domenica 5 novembre, il ‘Jump, ride, show’. L’evento, totalmente gratuito e organizzato da Regione Lombardia e dal Comitato regionale lombardo della Federazione Motociclistica italiana, si terra’ dalle 10 alle 17. Durante la giornata ci saranno tre freestyle show alle 11.30, alle 14.30 e alle 16.

I piu’ piccoli (6-14 anni) potranno partecipare al corso Hobby Sport sotto la supervisione degli istruttori della Fmi e divertirsi con le minimoto.

Previste delle esibizioni che consistono in evoluzioni aeree eseguite con moto da cross, opportunamente preparate. Ogni esibizione e’ composta da una scaletta studiata e organizzata in modo da creare uno spettacolo unico nel suo genere, che susciti emozione e aspettativa in tutta la sua durata.