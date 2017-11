01-07-2017, Vasco Modena Park- il Film

Venerdi 1 dicembre 2017: iniziano i festeggiamenti nel sesto mese “dopo” Modena Park, al cinema in anteprima IL FILM, e nelle radio il singolo Colpa d’Alfredo.

Per quelli che c’erano e per quelli che non c’erano. Per rimarcare il segno che sta ancora lasciando VASCO MODENA PARK, l’irrinunciabile festa epocale per i fan, il concerto dei record per la storia.

In anteprima solo venerdì 1 Dicembre nelle sale selezionate

e dal 4 al 7 dicembre in tutti i cinema

Il ‘multitasking’ regista Pepsy Romanoff lo ha concepito così:

“La folla, le sue parole e il concerto vissuto come stare sul palco accanto a Vasco”.

Spettacolare, travolgente, un lungometraggio in presa diretta di oltre due ore e mezza di musica condivisa dai 225.000 spettatori protagonisti e immagini che raccontano 40 anni di vita spericolata in 1 un giorno. Un giorno speciale che comincia al tramonto e finisce all’alba chiara. La narrazione tutta in bianconero dell’inizio film rende ancora più suggestive le immagini e le parole di Vasco, espresse dal suo sguardo, impresse sul suo viso.

Dalla regia live a quella cinema, Pepsy Romanoff ha impiegato 100 operatori specializzati per girare Il Film e lo ha montato con circa 50 collaboratori