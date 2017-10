Zelig Cabaret: “A Cuore Crudo. Un amore di spettacolo

Quando è iniziata la vostra pausa di riflessione?

Entrate ed uscite ossessivamente da whatsapp per vedere se lui/lei è on line?

Il panettiere vi guarda con occhi materni mentre gli raccontate da quanto non fate più l’amore?

Contate i Like su Facebook di uno/a vista una sola volta in ascensore, anche girata di spalle, e ogni volta li percepite come fossero carezze?

Qual è la cosa che desiderate più di ogni altra? Stare vicini, vicini?

Zelig Cabaret ha la soluzione ai vostri problemi per disciplinare l’amore ridendo: due serate (22 Ottobre e 19 Novembre) con A cuore Crudo. Un amore di spettacolo.

Un parco giochi per cuori di talento che raccontano una storia e sfidano altri coraggiosi, una poltrona per curiosi che vogliono stare a guardare.

Tema della prima serata L’amore On Line e Off Line.

Una serata di divertimento e ironia, perché l’amore tra le altre cose, fa ridere.

Una sfida, che vedrà una giuria di esperti, e il pubblico alleati per assegnare un premio e decretare un vincitore. Divisi in due squadre, 8 concorrenti si sfideranno su un argomento che cambierà ad ogni appuntamento.

Il 22 Ottobre saranno giurati d’eccezione: Marco Maccarini, Chiara Maffioletti (Corriere della Sera) e Irene Spagnuolo ghost writer di chat e siti di dating.

Menestrello di questa prima serata di A cuore Crudo sarà Elianto: l’inventa canzoni maligno improvvisatore di rime dedicate ed autore di canzoni satiriche e non.

Gli impavidi protagonisti, sul palco, potranno: raccontare le loro storie, liberarsi degli oggetti lasciati in giro da ex fastidiosi o indimenticabili, condividere personalissime strategie social acchiappa like, esibirsi in imperdibili performance di lip sync sulle note delle loro canzoni preferite.

Il pubblico potrà prenotarsi per salire sul palco e raccontare la propria storia, scrivendo a info@acuorecrudo.it (http://www.acuorecrudo.it/partecipa/ )