Tony Maiello : “L’amore che conosco”

Venerdì 13 ottobre esce in radio e in digital download “L’amore che conosco” (etichette discografiche “Il Branco” e “Selection”), terzo singolo di TONY MAIELLO, scritto dallo steso cantautore con Davide Simonetta ed Enrico “Kikkoz” Palmosi. Prodotto da Enrico “Kikkoz” Palmosi. Mix e mastering Marco D’Agostino (96Khz di Milano).

“L’amore che conosco si trova negli sguardi, negli attimi di vita che condividiamo con le persone – racconta l’artista che quest’estate è stato tra i protagonisti del Wind Summer Festival-. È il primo e l’ultimo pensiero del giorno. Se in un primo momento la tecnologia ha accorciato le distanze, subito dopo ha imposto una sorta di filtri alle nostre relazioni. “L’amore che conosco”, per questo, vuole anche essere un modo per far riflettere, per ricordarci che è sempre meglio parlarsi da vicino anziché scriversi su whatsapp, che le videochiamate non sostituiranno mai le passeggiate e gli abbracci sotto la luna”.