Teatro Giuditta Pasta: Annullato spettacolo Gioele Dix

L’artista Gioele Dix sino ad oggi 28 ottobre ha cercato di rispettare l’impegno malgrado il precario stato di salute già rilevato con certificato medico in data 27 ottobre (faringite). Purtroppo lo stato di salute è ulteriormente peggiorato ravvisando nel pomeriggio di oggi, 28 ottobre, uno stato febbrile a 39 gradi e due che non gli permetterà di andare in scena questa sera.

Scusandosi con il pubblico, Gioele Dix e la produzione riproporranno lo spettacolo nel nostro teatro il prossimo mercoledì 8 novembre.

Chi è in possesso di abbonamento o di biglietto per lo spettacolo di questa sera potrà regolarmente accedere in sala l’8 novembre senza doverci comunicare nulla.

Coloro volessero richiedere il rimborso del biglietto potranno farlo entro venerdì 3 novembre, dovranno comunicarcelo tempestivamente tramite e-mail a biglietteria@teatrogiudittapasta.it o telefonando allo 0296701990.

Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà.

Lo staff del Teatro Giuditta Pasta