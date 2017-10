Teatro EuropAuditorium: Queen At The Opera – Special Halloween Night

Un grande ritorno quello di Queen at the Opera al Teatro EuropAuditorium che, dopo il grande successo ottenuto due stagioni fa, ritorna il 31 ottobre 2017 per una Special Halloween Night.

Grazie alla presenza sul palco di oltre 50 straordinari performer, il pubblico avrà la possibilità di riascoltare l’indimenticabile musica della storica band dei Queen in un’inedita e coinvolgente veste rock-sinfonica. Sul palcoscenico, quattro i talentuosi cantanti, Federica Buda, Luca Marconi, Roberta Orrù e Daniele Coletta, già noti al pubblico di Notre dame de Paris, The voice e Roma Opera Musical, i quali si confronteranno con i più grandi capolavori del popolarissimo gruppo di Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor. Classici senza tempo come “We are the champions”, “Barcelona”, “We will rock you”, “The show must go on”, “Under pressure” e “Bohemian Rhapsody” rivivranno grazie alla perfetta fusione sonora tra una potente rock band e una vera orchestra sinfonica. Il tutto sarà impreziosito da un suggestivo visual show che renderà l’atmosfera dello spettacolo ancora più coinvolgente.

PREZZI (comprensivi di prevendita): I platea 50,00 € – II platea 39,50 € – balconata 31,00 €

PREVENDITE acquistabili attraverso il circuito VIVATICKET-CHARTA, i punti d’ascolto delle IperCoop e il circuito TICKETONE, oltre alle prevendite abituali di Bologna e provincia e attraverso il sito www.teatroeuropa.it. A partire da settembre acquistabili anche presso la biglietteria del TEATRO EUROPAUDITORIUM (Piazza Costituzione, 4, Bologna) aperta dal 6 settembre, dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00 e presso la biglietteria del TEATRO IL CELEBRAZIONI (Via Saragozza, 234, Bologna), aperta dal 4 settembre, dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00.

Per informazioni: 051.372540 – 051.6375199 info@teatroeuropa.it