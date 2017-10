Teatro degli Arcimboldi: Blue Man Group, lo show più colorato dell’anno

Meno di due settimane e anche Milano si colorerà di BLU!

Dall’8 novembre, infatti, arriverà per la prima volta in Italia uno degli spettacoli più visti, colorati e interessanti al mondo: BLUE MAN GROUP, delle vere e proprie icone in America (dove lo spettacolo è nato, più di 25 anni fa), che per la prima volta daranno anche al nostro paese la possibilità di vivere un’esperienza unica e multisensoriale che nel corso degli anni ha conquistato oltre 35 milioni di persone di tutte le età, culture e nazionalità.

Dall’8 novembre BLUE MAN GROUP sarà in scena al TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI di MILANO, per poi proseguire il tour al TEATRO POLITEAMA ROSSETTI di TRIESTE dal 22 novembre.

Era il 1991 quando da una semplice idea, tre amici, Matt Goldman, Phil Stanton e Chris Wink, hanno calcato per la prima volta il palco di un teatro, portando dal vivo il progetto BLUE MAN GROUP: tre artisti dalla pelle blu che mescolano con ironia e sarcasmo arte, musica, teatro, poesia, divertimento, energia, tecnologia d’avanguardia e colore, tanto colore, per creare una celebrazione euforica della vita e dell’interazione tra persone.

Tre entità blu. Che non comunicano con le parole, ma solo attraverso gesti e musica. La rappresentazione visiva della meraviglia, dell’innocenza, grazie ai grandi occhi costantemente spalancati sul mondo. Accompagnati da una band e strumenti musicali unici, come l’ormai famoso e imponente PVC, il Drumbone, o le spettacolari Paint Drums che inondano di colore il palco e gli stessi BLUE MAN, i tre non perdono occasione per condividere e comunicare, a modo loro, con il pubblico.

I BLUE MEN, infatti, nei loro show combattono sempre valorosamente contro l’isolamento dell’essere umano, trasformando i teatri stessi in contenitori di gioia e luoghi di condivisione. Ne è un valido esempio la “SPLASH ZONE”, ovvero l’area delle prime file di platea dove gli spettatori ricevono in regalo poncho impermeabili per resistere alle esplosioni di colore provenienti dal palco e, al contempo, per essere protagonisti di una vera e propria opera d’arte.

Novanta minuti di spettacolo dove il ritmo, la musica e il colore risultano assoluti protagonisti. Lo show, divenuto vero e proprio emblema della cosiddetta “performance art”, ha attualmente all’attivo produzioni stabili a New York, Boston, Chicago, Las Vegas, Orlando e Berlino, senza dimenticare il World Tour che li vedrà impegnati almeno fino alla fine del 2018.

È attiva una speciale promozione riservata agli studenti universitari e alle famiglie, valida per tutte le date e tutti i settori. È possibile acquistare la Promo Family sul sito di TicketOne, mentre è disponibile presso il Teatro Dal Verme e il Teatro degli Arcimboldi di Milano la speciale promozione per gli studenti universitari, con biglietti al prezzo di 20 euro.

BIGLIETTI IN PREVENDITA SU TICKETONE.IT

MILANO, Teatro degli Arcimboldi

Dall’8 al 19 novembre 2017 – Biglietti da € 33,00 a € 60,00

TRIESTE, Teatro Politeama Rossetti

Dal 22 al 26 novembre 2017 – Biglietti da € 28,00 a € 72,00