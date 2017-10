Teatro alla Scala: “”Resurrezione” di Gustav Mahler

Sabato 14 ottobre (repliche il 16 e il 19) il Maestro Daniele Gatti inaugura la Stagione Sinfonica 2017/2018 del Teatro alla Scala con la Sinfonia n° 2 in do minore “Auferstehung” (“Resurrezione”) di Gustav Mahler. Con la stessa sinfonia Daniele Gatti aveva trionfalmente debuttato il 14 settembre 2016 nella veste di settimo Direttore Principale dell’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam.

Quel concerto è stato registrato e dal settembre 2017 è disponibile in CD e DVD con l’etichetta del Concertgebouw come prima tappa del progetto di incisione integrale delle Sinfonie.

Alla Scala la Seconda manca dal 2011, quando la diresse il Maestro Gustavo Dudamel per il Concerto di Natale. Ora nei tre concerti affidati a Daniele Gatti le voci soliste sono il soprano Miah Persson, recentemente ascoltata alla Scala come protagonista de L’incoronazione di Poppea di Monteverdi e di The Turn of the Screw di Britten per cui ha vinto il premio Abbiati come miglior cantante del 2017, e il contralto Christianne Stotijn, che alla Scala ha cantato nel 2006 nella Terza di Mahler diretta da Gustavo Dudamel. Il Coro del Teatro alla Scala è diretto dal Maestro Bruno Casoni.