Tears For Fears: “ll primo Greatest Hits “Rule The World”

Dopo un trionfale tour sold out in Gran Bretagna davanti a oltre 65000 fan, i TEARS FOR FEARS – Roland Orzabal [voce, chitarra, tastiera] e Curt Smith [voce, basso e tastiera] – chiudono il 2017 con la pubblicazione del primo Gratest Hits della loro carriera dal titolo “Rule The World”

La raccolta arriverà nei negozi di tutto il mondo il prossimo 10 novembre su etichetta Virgin/EMI ed è disponibile per il preorder.

“RULE THE WORLD” non contiene solo classici della carriera dei TEARS FOR FEARS come “Everybody Wants To Rule The World,” “Shout,” “Mad World,” “Head Over Heels,” “Woman In Chains” e molti altri, ma contiene anche nuove produzioni.

Dopo 13 anni di silenzio (l’ultimo inedito risale al 20014), Orzbal e Smith hanno registrato due nuovi brani “I Love You But I’m Lost” e “Stay”.

Il singolo “I LOVE YOU BUT I’M LOST”, nelle radio italiane dal 24 ottobre, con la enigmatica energia dei classici TEARS FOR FEARS e la acustica “STAY” si aggiungo perfettamente ai brani che hanno definito 3 generazioni di musica.

Questa la tracklist del disco:

1. Everybody Wants To Rule The World

2. Shout

3. I Love You But I’m Lost*

4. Mad World

5. Sowing The Seeds Of Love

6. Advice For The Young At Heart

7. Head Over Heels

8. Woman In Chains

9. Change

10. Stay*

11. Pale Shelter

12. Mothers Talk

13. Break It Down Again

14. I Believe

15. Raoul And The Kings Of Spain

16. Closest Thing To Heaven

La band presenterà live i brani della raccolta il prossimo 26 ottobre durante un esclusivo concerto alla Royal Albert Hall di Londra, un assaggio di quello che arriverà nel 2018.