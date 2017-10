“Storie da palcoscenico. Il teatro della vita, secondo Sandro Mayer”

Più volte Sandro Mayer si è cimentato con la scrittura teatrale e in questo volume sono raccolti i suoi più grandi successi: Il silenzio dei sogni, Bivio d’amore, Un amore grande grande, Il miracolo di Padre Pio. I temi sono quelli a lui più cari: l’amore romantico, la famiglia, l’attenzione per tutti e lo straordinario miracolo di pace del santo di Pietrelcina che ha risvegliato la fede in milioni di persone nel mondo.

Storie ispirate da fatti reali e da persone vere, alla cui umanità Mayer ha voluto dare vo­ce e volto sul palcoscenico. C’è Betta, giovane donna incontrata casualmente in treno, che è diventata la protagonista de Il silenzio dei sogni. C’è Laura che, in una lettera al direttore, chie­dendosi se è giusto sacrificare i propri desideri quando sono i figli a pretenderlo, lo ha portato alla stesura di Bivio d’amore.

C’è lo sfogo accora­to di un altro lettore che, raccontando la propria vicenda tanto simile a quella dell’eduardiana Filumena Marturano, gli ha fatto nascere l’idea di Un amore grande grande. C’è, infine, il sen­so di pace provato durante una breve sosta al santuario di San Giovanni Rotondo dedicato a Padre Pio, fonte d’ispirazione per la storia di due giovani – lei cristiana, lui no – che si innamorano nonostante l’odio intorno.

Quattro commedie che affrontano, anche con il sorriso, questioni ora più che mai impor­tanti come la fede, l’amore, l’integrazione tra i popoli, l’accettazione di tutti i propri simili.

L’AUTORE

Sandro Mayer è giornalista di grande esperien­za: dallo spettacolo alla cronaca, alla politica, ai reportage. Attualmente dirige il settimanale Dipiù per Cairo Editore. Nel 2006 ha pubbli­cato Un’emozione dipiù e, insieme a Osvaldo Orlandini, ha scritto La grande storia di Padre Pio (2008), La grande storia di Gesù (2009), Cuccioli nel vento, La grande Storia della Bibbia (entrambi 2009), Il Gesù dei miracoli (2012), tutti con il marchio Cairo.