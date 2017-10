Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro : Concerto di Cinzia Tedesco

Mercoledì 25 e Giovedì 26 Ottobre alle ore 21.00 lo Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro offre al proprio pubblico un concerto di benvenuto che introduce alla programmazione della stagione teatrale 2017/2018 dedicata alla Passione Fuoco della vita.

Due serate in cui i riflettori si accenderanno su Like a Bob Dylan, un progetto originale di Cinzia Tedesco in cui la vocalist interpreta i brani più famosi di Bob Dylan con un sorprendente mood jazzistico.

La serata è ad ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria.

Le song del ‘Menestrello di Duluth’, tra cui Blowing in the Wind, Lay lady lay, Knocking on the Heaven’s door, Mr. Tambourine Man e Like a Rolling Stone, rivivono in una nuova prospettiva musicale creata dai musicisti sul palco e sorprendono grazie all’interpretazione della Tedesco, che riesce con forza a far vivere i testi del grande cantautore americano, già insignito del Premio Nobel per la Letteratura, ed il suo mondo poetico.