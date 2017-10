Spazio Teatro 89 : “Rose nell’insalata”

Entra nel vivo la rassegna “Teatro Piccolissimo… e non solo” organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano: domenica 22 ottobre (ore 11; ingresso 7 euro) l’auditorium polifunzionale di via Fratelli Zoia 89 ospiterà “Rose nell’insalata”, il secondo spettacolo della stagione, tratto dall’omonimo libro di Bruno Munari, genio multiforme e tra i massimi protagonisti dell’arte, del design e della grafica del secolo scorso, nonché autore di moltissime opere per i bambini.

Indicato per spettatori di età compresa fra 2 e 5 anni, “Rose nell’insalata” è uno spettacolo, anzi un gioco, che mette le ali all’immaginazione (nei mesi scorsi è stato rappresentato al Festival Fringe di Edinburgo, in Scozia, mentre nel 2016 è andato in scena al Festival internazionale Avignon OFF, in Francia), oltre che una ricerca visiva per l’infanzia.

Avete mai visto una rosa in un cespo di verdura? Un taglio al piede dell’insalata ci fa scoprire con sorpresa che, utilizzando per stampare con dell’inchiostro quella parte di verdura che normalmente si butta, si può ottenere l’immagine inaspettata di una rosa! E questo accade con tanti altri ortaggi: se proviamo a stampare cavolini di Bruxelles, peperoni e cipolle, spunteranno, quasi per magia, immagini di fiori, alberi, temporali e molto altro!

«Le verdure sono una cosa seria! – afferma lo Chef – Le verdure sono una cosa noiosa!» ribatte Romilda, la sua assistente. Chi ha ragione? Difficile dirlo. Vero è che nella loro cucina si vedono sempre e soltanto verdure: odori sgradevoli, sapori poco invitanti, ortaggi grandi e piccoli, verdure corte e lunghe, verdi, bianche, viola, da tagliare e selezionare. Bisognerebbe provare a metterci un po’ di colore, in questa cucina! Bisognerebbe provare a vedere le cose in un altro modo… E se quelle verdure così puzzolenti fossero capaci di stupirci? «Se là dentro ci fosse nascosto qualcosa? Aspetta un attimo, ma quella che cos’è? Sembra, ma sì, è proprio una rosa! Una rosa nell’insalata? Già, proprio così. Una rosa nell’insalata. E nel cavolfiore che cosa ci sarà? E nella cipolla? E nel porro? E in tutte le altre verdure?».

Forse, questa volta, Romilda e lo Chef dovranno cambiare idea…

Lo spettacolo è portato in scena dalla compagnia Schedía Teatro, tra i soci fondatori di Assitej Italia, l’associazione nazionale di teatro per l’infanzia e la gioventù.

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano.

Tel: 02-0240914901. Mail: info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Domenica 22 ottobre – Rose nell’insalata.

Ore: 11. Ingresso: 7 euro.