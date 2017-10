Il prossimo 30 novembre, distribuito da Koch Media, sarà nelle sale cinematografiche il film thriller sci-fi Seven Sisters. I protagonisti sono, Noomi Rapace, in una magistrale interpretazione di sette personaggi diversamente caratterizzati, Willem Dafoe, che regala al pubblico un ruolo intenso e dalle mille sfaccettature, e Glenn Close, l’attrice iconica che questa volta si cimenta abilmente in un personaggio malvagio e spietato. La pellicola è diretta da Tommy Wirkola.