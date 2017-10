Sergio Sylvestre: “Big Christmas”

Il 17 novembre uscirà BIG CHRISTMAS (in preorder già dal 3 novembre), il nuovo progetto di SERGIO SYLVESTRE, protagonista assoluto della stagione natalizia con le più belle canzoni che faranno da colonna sonora per tutte le festività.

Un meraviglioso album prodotto da Diego Calvetti che raccoglie classici natalizi come “Let It Snow”, “White Christmas”, “Santa Claus Is Coming To Town”, “Have Yourself a Merry Little Christmas” e un inedito e trascinante medley di “Jingle Bells” e “Jingle Bell Rock” scalderanno immediatamente l’atmosfera e saranno il perfetto accompagnamento per i festeggiamenti di Natale.

In “Big Christmas” (Sony Music) non mancano preziose chicche come le versioni gospel di “I Will Follow Him” (resa popolare con arrangiamento gospel dal film Sister Act) e “Oh Happy Day” e una struggente ed emozionante versione di “Hallelujah”.

Tracklist:

1) Let It Snow

2) The Christmas Song

3) Jingle Bells/Jingle Bell Rock

4) White Christmas

5) I Will Follow Him

6) Over the Rainbow

7) Santa Claus Is Coming to Town

8) Little Drummer Boy

9) Oh Happy Day

10) Hallelujah

11) Have Yourself a Merry Little Christmas