Seconda Vita: “Scusa se sono un poeta”

Il singolo “Scusa se sono un poeta” del duo Seconda Vita sarà in rotazione radiofonica e disponibile nei webstore a partire dal 27 ottobre, in contemporanea alla pubblicazione del videoclip su Youtube.

“Scusa se sono un poeta” è un brano che propone una linea melodica orecchiabile d’immediato effetto, con una dolce vena malinconica, attraverso un testo in cui le parole si armonizzano perfettamente con la breve storia che racconta, quella del poeta che sa volare con la fantasia ma non camminare nella realtà.

Allo stesso modo il protagonista è capace, meravigliosamente di parlare d’ amore eppure…non sa amare.

Il videoclip di “Scusa se sono un poeta” è stato girato nella penombra di un teatro vuoto, dove emerge il contrasto con immagini più luminose che compaiono sullo schermo solo per brevi istanti. Il video, con i suoi giochi di luce e la sua armonia, è in perfetta sintonia con il testo di questo brano melodico e immediato che narra le vicende del poeta, il quale si innamora dell’amore ma in realtà, irrimediabilmente solo, si accorge di sapere amare soltanto la sua poesia.

Singolo e videoclip anticipano l’uscita dell’album dal titolo omonimo “Scusa se sono un poeta” prevista per il 7 novembre e in preorder dal 27 ottobre.