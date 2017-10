Rinviato lo spettacolo”Maggie & Bianca” al Teatro EuropAuditorium

a Direzione del Teatro EuropAuditoriun comunica che, a causa di problemi tecnici insorti all’interno della struttura e ai conseguenti interventi di manutenzione resisi necessari per il ripristino della sua funzionalità, lo spettacolo Maggie & Bianca Fashion Firiends è stato rinviato da mercoledì 1° novembre (ore 17.00) a sabato 16 dicembre (ore 17.00).

I biglietti acquistati per la data del 1° novembre saranno validi per la nuova replica del 16 dicembre.

Sarà possibile richiedere l’eventuale rimborso del biglietto, entro e non oltre lunedì 6 novembre 2017, presso il punto vendita o il circuito di vendita on line in cui si è effettuato l’acquisto.

Modalità di rimborso per coloro che hanno acquistato il biglietto direttamente in BIGLIETTERIA:

 Sarà possibile recarsi in biglietteria, entro e non oltre lunedì 6 novembre 2017, dal lunedì al sabato (dalle ore 15.00 alle ore 19.00) in possesso dei biglietti acquistati. Per ulteriori informazioni: 051.372540 – info@teatroeuropa.it.

Modalità di rimborso TICKETONE con richiesta da effettuare entro e non oltre lunedì 6 novembre 2017:

 Biglietti acquistati presso i punti vendita Ticketone: il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

 Biglietti acquistati sul sito www.ticketone.it o tramite call center: il customer service invierà un’e-mail ai clienti contenente i dettagli.

Modalità di rimborso VIVATICKET con richiesta da effettuare entro e non oltre lunedì 6 novembre 2017:

 Per i biglietti acquistati presso i punti prevendita dei circuiti Vivaticket il cliente potrà rivolgersi allo stesso punto prevendita dove ha effettuato l’acquisto.

 Per i clienti che hanno acquistato online su Vivaticket sarà possibile richiedere il rimborso compilando il modulo on line su www.vivaticket.it.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 051.372540 – info@teatroeuropa.it

La biglietteria del TEATRO EUROPAUDITORIUM (Piazza Costituzione, 4, Bologna) è aperta dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00.