Riki: Nuove date del Tour

A partire da oggi, è possibile acquistare i biglietti delle nuove date del tour di RIKI.

Le prevendite già aperte dalle ore 14.30 online su ticketone.it e da lunedì 23 ottobre, dalle ore 11.00, in tutti i punti vendita.

RIKI, dopo i sold out delle prime date annunciate a Milano (15/11) e Roma (18/11), triplica i live in queste città e sarà di protagonista di nuovi ed imperdibili concerti anche a Mantova, Brescia, Firenze e Torino.

Il terzo appuntamento milanese, fissato per il 27 Febbraio all’Alcatraz, è stato spostato al MEDIOLANUM FORUM di ASSAGO il 12 Aprile 2018.

15 Novembre 2017 – Milano – Alcatraz SOLD OUT

18 Novembre 2017 – Roma – Atlantico SOLD OUT

NUOVE DATE

16 Febbraio 2018 – Venaria (To) – Teatro Della Concordia SOLD OUT

17 Febbraio 2018 – Venaria (To) – Teatro Della Concordia

20 Febbraio 2018 – Padova – Gran Teatro Geox

22 Febbraio 2018 – Firenze – Obihall SOLD OUT

23 Febbraio 2018 – Brescia – Gran Teatro Morato

24 Febbraio 2018 – Brescia – Gran Teatro Morato NUOVA DATA

26 Febbraio 2018 – Milano – Alcatraz SOLD OUT

27 Febbraio 2018 – Milano – Alcatraz (DATA SPOSTATA IL 12 APRILE AL MEDILANUM FORUM DI ASSAGO)

02 Marzo 2018 – Roma – Atlantico Live

03 Marzo 2018 – Roma – Atlantico Live TERZA DATA

05 Marzo 2018 – Napoli – Pala Partenope

08 Marzo 2018 – Firenze – Obihall SECONDA DATA

09 Marzo 2018 – Bologna – Estragon

10 Marzo 2018 – Nonantola (Mo) – Vox Club

16 Marzo 2018 – Mantova – Gran Teatro Palabam NUOVA DATA

17 Marzo 2018 – Venaria (To) – Teatro Concordia TERZA DATA

12 Aprile 2018 – Milano – Mediolanum Forum NUOVA DATA

Il tour é organizzato e prodotto da F&P Group.

Da domani, venerdì 20 ottobre 2017, sarà disponibile in tutti i negozi di dischi, in digital download e nelle piattaforme streaming, “Mania” (Sony Music), il nuovo album di inediti di RIKI.

I biglietti già acquistati per il concerto del 27/02 all’Alcatraz resteranno validi per il parterre del Mediolanum Forum di Assago – Milano.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.