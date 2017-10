Il tagliafuori è un movimento fondamentale nel basket, un’azione che Peppe

Poeta, capitano dell’Auxilium Torino, conosce alla perfezione, ma sabato 21 ottobre al Centro

Commerciale Le Gru di Grugliasco (Torino), dalle 16:00 alle 18:00, il playmaker si cimenterà in un ‘taglio’ decisamente diverso e diventerà un barbiere d’eccezione, tagliando e regolando la barba a tutti i tifosi del club torine se e appassionati di basket che non devono perdere questo speciale appuntamento.

Poeta, alla vigilia del match casalingo che l’Auxilum Torino ha in programma al PalaRuffini contro la VL

Pesaro e a pochi giorni dal successo in Europa della squadra torinese nella seconda giornata della 7Days

EuroCup contro gli spagnoli del Morabanc Andorra, metterà in mostra tutta la sua simpatia incontrando i tifosi in una situazione decisamente inusuale.

Peppe Poeta, sotto la guida del barbiere professionista Angelo Trippi di “Stile Unico Barber Shop” diTorino, è pronto a fare la barba a tutti i tifosi che vorranno provare ad avere una rasatura da campione.

Per partecipare al Panasonic Barber Show è sufficiente presentarsi il 21/10 al punto vendita MediaWorld

nel centro commerciale Le Gru, a partire dalla ore 16:00 e fino alla 18:00.