On People: musica e mototerapia per superare i propri limiti

Musica, motori, divertimento, condivisione, passione, energia: una giornata all’insegna delle emozioni dedicata a tutte le persone con disabilità, per regalare loro momenti unici e aiutarli, attraverso la musica e la mototerapia, ad affrontare i disagi.

Giovedì 12 ottobre, a partire dalle ore 12.00 presso il Carroponte di Sesto San Giovanni, Econocom con

Infinity Sound e con il campione di motocross freestyle Vanni Oddera ha unito due passioni – per la musica e per le moto – in un’esperienza unica, che ha permesso di vivere grandi emozioni a persone diversamente abili: una terapia della felicità, dove moto e musica divengono medicina per il corpo e per l’anima.

Attraverso il coinvolgimento diretto dei propri dipendenti, gli ON People Ambassador, che hanno segnalato le realtà presenti nella propria zona, Econocom ha invitato le associazioni e le cooperative che si occupano di assistenza alle persone disabili ad un pomeriggio a loro dedicato, durante il quale anche chi ha una disabilità ha potuto affrontare importanti sfide e fruire di esperienze uniche, sul palco con la band di Infinity Sound e in sella alle moto con Vanni Oddera e il suo Team Daboot FMX.

Momenti straordinari, in grado di accendere stimoli a livello emotivo, cognitivo, relazionale e motorio.

Le emozioni che la musica e le moto sono in grado di suscitare aiutano infatti ad affrontare le proprie paure: per i ragazzi disabili e tutte le persone coinvolte, l’esperienza è stata una festa ma anche l’opportunità di sperimentare il valore del limite e il suo superamento.

La forza dell’ON è ciò che in Econocom ci ispira ogni giorno, il driver del cambiamento quando parliamo del nostro business, la trasformazione digitale, ma anche la spinta per dare sempre il meglio in ogni ambito della vita – commenta Enrico Tantussi, country manager Econocom Italia – Passare un pomeriggio con queste persone, condividere con loro emozioni, affrontare nuove situazioni insieme, credo sia un grande stimolo per ciascuno di noi, per raccogliere ogni giorno nuove sfide e provare a vincerle, sempre.

L’evento ha coinvolto circa 50 persone disabili di 9 associazioni distribuite sul territorio italiano, gli educatori e accompagnatori, gli On People Ambassador e i dipendenti Econocom, Bizmatica e Asystel.

Tra le associazioni presenti:

• L’ARCOBALENO, SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – BOLLATE – MILANO

• ASSOCIAZIONE HANDICAP… SU LA TESTA! ONLUS – MILANO

• LA PELUCCA, ISTITUTO GERIATRICO ONLUS – SESTO SAN GIOVANNI – MILANO

• COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO – TORINO

• SERENA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – LAINATE – MILANO