Novità Italo

La stagione invernale di Italo sarà ricca di novità: a partire dall’ingresso in flotta dei nuovi Italo EVO presentati lo scorso 3 ottobre a Rho Fiera Milano in occasione di Expo Ferroviaria 2017. Italo EVO è un treno all’avanguardia: il più moderno d’Europa in termini di aerodinamicità, sostenibilità e confort. Con i suoi 480 posti a sedere (suddivisi negli ambienti di Club Executive, Prima e Smart), illuminazione a led, porte usb ad ogni seduta ed il nuovo bancone self-service in stile aeronautico presente in Club Executive, allestito con una ricca selezione di cialde di caffè e mini snack per accompagnare il coffee break, i viaggiatori troveranno tutto quello di cui avranno bisogno.

Grazie ai 12 nuovi treni, di cui i primi 4 entreranno in servizio a dicembre 2017, Italo aumenterà le frequenze ed inaugurerà nuove tratte.

Italo Evo consentirà infatti agli attuali AGV575 di potenziare la Roma-Milano, le due città saranno collegate con un treno ogni 30 minuti nelle ore di punta, i servizi saliranno da 40 a 50 al giorno, crescendo di conseguenza anche i no stop, da 15 a 20. In questo modo i numerosi business travellers che quotidianamente si spostano fra la Capitale ed il capoluogo lombardo avranno ancora più scelta.

Grazie all’arrivo di Italo EVO anche per Venezia ci saranno importanti novità: raddoppieranno i collegamenti della città veneta con il Sud, passando dagli attuali 8 ai futuri 16.

Oltre all’aumento delle frequenze, nel corso del 2018 ci saranno anche nuove tratte: sarà infatti collegata la linea Torino – Venezia, passando anche per Milano (collegando il Nord – Est in circa 3 ore) e farà il suo ingresso nel network NTV anche la città di Bolzano.

Ad accompagnare le novità della stagione invernale di Italo, fra cui il debutto di Italo EVO e l’incremento delle frequenze, anche la nuova campagna pubblicitaria: testimonial ancora Francesco Pannofino, che già in passato aveva indossato i panni di un “particolare” viaggiatore, divenendo protagonista di simpatici sketch con il personale a bordo treno.

In questa occasione Pannofino sarà invece affiancato da un piccolo compagno di viaggio che vuol sapere tutto del treno su cui sta viaggiando, continuando a fargli domande su Italo. Gli spot, di cui il primo è on air da oggi in anteprima sui canali social ufficiali di Italo e dal 15 andrà in onda anche in tv, racconteranno così in pillole le tante novità che Italo ha in serbo per i suoi viaggiatori.

Le news non riguardano però solo i treni, perché con Italo l’esperienza di viaggio inizia dal momento in cui si arriva in stazione. Per questo motivo sono nate le esclusive Lounge Italo Club, aree riservate ai clienti più affezionati e ricche di ogni tipologia di confort (wi fi, quotidiani e riviste, news in tempo reale, bevande calde e fredde, snack, croissant freschi e panini gourmet forniti da Vyta Santa Margherita, oltre che la costante assistenza del personale Italo); entro l’inverno verrà inaugurata la nuova lounge presso la stazione di Venezia Santa Lucia e si sposterà nella suggestiva terrazza panoramica, che affaccia direttamente sui binari, quella di Roma Termini.

Legate a questo processo di crescita ci sono poi le nuove assunzioni: da inizio 2017 infatti l’azienda sta selezionando e formando giovani da inserire sia a bordo che in stazione, oltre che aprire costantemente posizioni di staff. In totale saranno circa 160 i neoassunti e in occasione di questa edizione del TTG i recruiter di Italo sono presenti per far conoscere l’azienda ai candidati interessati ad entrare a far parte della squadra NTV.

Marco De Angelis, Direttore Vendite NTV, dichiara “Italo rappresenta oggi una realtà consolidata sul territorio nazionale, apprezzata sia dal segmento leisure che da quello business. La costante introduzione di nuovi servizi testimonia quanto Italo sia attenta alle esigenze dei viaggiatori ed alle richieste provenienti dal mercato, rispondendo alle necessità delle differenti tipologie di passeggeri che ogni giorno scelgono i nostri treni. Questo lavoro è frutto anche della collaborazione con le Agenzie di Viaggio con le quali abbiamo instaurato un rapporto continuativo, ottenendo risultati positivi per ambedue le parti”.