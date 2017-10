Niall Horan: “Flicker”

Esce oggi in tutto il mondo nei negozi tradizionali e in digitale “FLICKER”, il disco di debutto di NIALL HORAN su etichetta Capitol Records.

L’album contiene 10 brani inediti tra cui “THIS TOWN”, “SLOW HANDS” e il nuovo singolo “TWO MUCH TO ASK”. Al disco hanno collaborato i produttori Julian Bunetta, Jacquire King e Greg Kurstin.

Questa la tracklist del disco: “On The Loose”, “This Town”, “Seeing Blind with Maren Morris”, “Slow Hands”, “Too Much To Ask”, “Paper Houses”, “Since We’re Alone”, “Flicker”, “Fire Away”, “You And Me”.

La Deluxe edition contiene inoltre “On My Own”, “Mirrors” e “The Tide”.