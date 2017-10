Negramaro: “Amore che Torni Tour Stadi 2018”

“Amore che torni” è il titolo del nuovo attesissimo album di inediti, in uscita il 17 novembre per Sugar. Un ritorno attesissimo alimentato dal grande successo del primo singolo “Fino all’imbrunire”

“Amore che Torni Tour Stadi 2018”, prenderà il via il 24 giugno 2018 a Lignano Sabbiadoro presso lo Stadio G. Teghil, per poi arrivare il 27 giugno a Milano allo Stadio San Siro, il 30 a Roma allo Stadio Olimpico, il 5 luglio a Pescara presso lo Stadio Adriatico, l’8 a Messina allo Stadio San Filippo ed infine concludersi il 13 luglio a Lecce allo Stadio Via Del Mare.

I biglietti per il tour saranno disponibili per il fan club ufficiale su www.community.negramaro.com e per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it già dalle ore 10.00 di sabato 21 ottobre per 48 ore. La vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di lunedì 23 ottobre su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.