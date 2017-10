Il Teatro Comunale di Cagli, nelle Marche, riprende l’attività sabato 14 ottobre 2017 con il concerto in anteprima italiana di Nada e il suo Trio.

Anche in questa occasione gli artisti saranno a Cagli per alcuni giorni al lavoro per preparare il nuovo tour che da qui proseguirà in molte città italiane.

È il primo appuntamento della nuova programmazione del Teatro che prevede 16 spettacoli per un cartellone che andrà fino ad aprile 2018.