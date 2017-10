MSMT – Comunicato Chiusure

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione sul viadotto di Tortona, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 21:00 di Martedì 7 Novembre alle ore 05:00 di Mercoledì 8 Novembre 2017, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra Tortona (Km 63+647) e Interconnessione A7-A26 (Km 72+120). Contestualmente sarà chiuso al traffico il casello di Tortona (Km 63+647) in entrata per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Autostrada ai caselli di Serravalle Scrivia (Km 84+496) per il traffico diretto a Genova e Novi Ligure (A26, Km 9+120) per quello diretto a Savona-Ventimiglia.

Per lavori di manutenzione, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 23:00 di Giovedì 9 Novembre alle ore 05:00 di Venerdì 10 Novembre 2017, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Bettole Est (Km 80+315) in carreggiata nord (direzione Milano). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la successiva Area di Servizio Castelnuovo Est (Km 60+710) presente sulla medesima tratta e direzione.

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di demolizione passerella pedonale su S.P. ex S.S.412 della Val Tidone, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Sabato 11 Novembre alle ore 07:00 di Domenica 12 Novembre 2017, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.412 direzione Opera (Km 26+249) da entrambe le carreggiate nord (direzione A8-Laghi) e sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo San Giuliano Milanese in Autostrada A1.

– Dalle ore 07:00 alle ore 12:00 di Domenica 12 Novembre 2017, rimarrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.412 direzione Opera (Km 26+249) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate

nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.