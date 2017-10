Milano attrattiva, il Comune e privati per promuovere la città

Il Comune di Milano a caccia di partner per accrescere l’attrattività della città.

L’Amministrazione continua a voler investire nella vocazione turistica del capoluogo lombardo, ma anche nel suo essere una città accogliente nella quale vivere e lavorare, e mette a disposizione fondi per un partenariato pubblico-privato o pubblico-pubblico, per rafforzare il lavoro di ideazione di progetti e iniziative che arricchiscano la già nutrita offerta cittadina.

Con un bando di selezione specifico, l’Area Turismo di Palazzo Marino ha aperto una call per soggetti esterni, pubblici o privati, anche in forma associata, che vogliano proporre progetti innovativi e originali, capaci di valorizzare le eccellenze della città, migliorare il suo posizionamento e invogliare gli investimenti, andando ad integrare quanto già promosso dalla stessa Amministrazione.

L’interesse di Palazzo Marino è per sponsor tecnici, o soggetti per accordi di collaborazione, che possano intervenire sulla promozione e sull’accoglienza turistica, con focus specifico su giovani e famiglie, tanto in ambito nazionale quanto internazionale; sull’attrattività di talenti, con riguardo per studenti e ricercatori; sulla valorizzazione dei principali driver di sviluppo del territorio e delle sue eccellenze; sul marketing digitale e territoriale indirizzato a turisti e talenti.

Le proposte non potranno superare i 90mila euro, per un massimo di contribuzione da parte di Palazzo Marino del 30% del valore del progetto. Il termine ultimo per presentare le proprie idee è il 31 marzo 2018.