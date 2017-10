Nelle sale spazioCinema solo il 23, 24 e 25 ottobre

MANIFESTO di JULIAN ROSEFELDT

il primo film della serie “I wonder stories”

con protagonista la meravigliosa Cate Blanchett

Anteo Palazzo del Cinema

23 ottobre ore 11.00 17.40 19.50

24 ottobre ore 11.00 13.00 15.10 22.00

25 ottobre ore 11.00 13.00 17.40 21.50

Ariosto spazioCinema

25 ottobre ore 19.15

Capitol spazioCinema

23 ottobre ore 21.15

Teodolinda spazioCinema

25 ottobre ore 21.15

Cremona Po spazioCinema

24 ottobre ore 20.00

Arriva nelle sale MANIFESTO di Julian Rosefeldt, prima uscita di I Wonder Stories: un appuntamento mensile per poter vedere su grande schermo i documentari più straordinari e le storie più rivelatrici. Questi film raccontano della creatività in tutte le sue forme e mirano a far comprendere meglio la contemporaneità e il nostro mondo, in continua evoluzione.

Il film viene proposto in versione originale (cono sottotitoli in italiano) per consegnare al pubblico il valore artistico dell’eccezionale interpretazione di Cate Blanchett.

Il Manifesto del Partito Comunista raccontato da un homeless, i motti dadaisti recitati da una vedova a un funerale, il Dogma 95 descritto da una maestra ai suoi alunni, e così via. 13 personaggi diversi: ogni personaggio uno scenario, ogni scenario un movimento celebrato attraverso intensi monologhi. È la sfida a cui si sottopone il premio Oscar Cate Blanchett in questo spettacolare omaggio alla tradizione dei manifesti letterari che ha conquistato il Sundance. L’artista e regista Julian Rosefeldt riprende e ricontestualizza le parole immortali di artisti e pensatori e attraverso quelle parole rilegge il mondo contemporaneo. Raccontandoci così ciò che è cambiato e ciò che non cambierà mai.

Biglietti: Tariffa applicata da ciascun cinema per la normale programmazione