Macklemore : “Gemini Tour” a Milano per due serate al Fabrique

Macklemore torna in Italia con il Gemini Tour, per presentare il nuovo progetto solista, al Fabrique di Milano Sabato 21 e Domenica 22 Aprile 2018

Il nuovo album ‘Gemini’ pubblicato il 22 Settembre e anticipato dal singolo “Glorious” già certificato oro in Italia, vanta al suo interno numerose collaborazioni tra cui Kesha, Lil’ Yatchy e Skylar Grey, lo porterà in giro per il mondo, con un Tour che farà tappa a Milano per due serate al Fabrique, Sabato 21 e Domenica 22 Aprile.

Biglietti in vendita dalle ore 9.00 di Venerdì 20 ottobre www.ticketone.it

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.