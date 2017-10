Lugano – Museo d’arte della Svizzera

E’ aperta a Lugano al Museo d’arte della Svizzera italiana fino al 21 gennaio 2018 una grande mostra dedicata all’India dal titolo “Sulle vie dell’illuminazione. Il mito dell’India nella cultura occidentale 1808-2017”. Si tratta di 400 opere e una molteplicità di materiali esposte su due piani che mettono in luce la profonda influenza che l’India ha esercitato sull’arte e sulla cultura occidentale negli ultimi due secoli.

La mostra si propone di raccontare come questo grande Paese sia diventato quell’altrove mitico cui il mondo Occidentale, in particolare a partire dagli anni Sessanta, ha guardato come alternativa a un contesto sempre più rigidamente sottomesso alle logiche materiali della produzione e del consumo.

Questo mito ha profondamente esercitato una influenza sulla cultura e l’arte internazionale e questa lealtà globalizzataci viene trasmessa attraverso gli scatti di grandi fotografi l’attualità del nostro tempo.

Numerosi sono gli appuntamenti in programma che abbracciano in maniera interdisciplinare tra l’altro, la musica, la danza, il cinema oltre altre sfaccettature della cultura indiana quali la medicina, la meditazione, la cucina, laboratori per bambini, conferenze sull’ayurveda, sessioni di yoga, letture, master class e una inedita rassegna cinematografica curata da Marco Muller.