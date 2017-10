Le opere dei ‘Muralisti messicani’ arrivano sugli aerei Alitalia

Alitalia è stato il vettore aereo prescelto per il delicato trasporto dal Messico all’Italia di 70 opere originali dei ‘Muralisti messicani’, movimento artistico di cui fanno parte artisti del calibro di José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera.

La collezione, patrimonio nazionale messicano per il suo alto valore artistico e i contenuti sociali, è arrivata per la prima volta in Europa a bordo delle stive dei Boeing 777 di Alitalia. È alla Compagnia italiana, infatti, in virtù della sua lunga esperienza e affidabilità nelle operazioni di trasporto di opere d’arte, che la società Glocal Project, organizzatrice della mostra, si è rivolta per il trasferimento in Italia dei capolavori messicani.

La collezione, proveniente dal Museo de Arte Carillo Gil di Città del Messico, viene esposta a Bologna, presso Palazzo Fava di Genus Bononiae, fino al 18 febbraio 2018. Inoltre, grazie alla collaborazione fra Alitalia e ‘Genus Bononiae-Musei nella Città’ nell’ambito dell’iniziativa ‘Vivi L’Italia’, sarà possibile acquistare a prezzo ridotto il biglietto d’ingresso alla mostra semplicemente presentando la carta d’imbarco di un volo Alitalia da e per Bologna, effettuato fino a 7 giorni prima della visita alla mostra.

