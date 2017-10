La robotica “etica” a supporto della disabilità

4,1 milioni di persone, pari al 6,7% della popolazione, con una spesa pubblica pro-capite annua

di circa 437 euro, nettamente inferiore alla media europea (535 euro): sono i numeri della disabilità

in Italia, secondo il Censis*.

Numeri destinati a crescere (secondo le stime del centro di ricerca

infatti i disabili saranno 4,8 milioni nel 2020) di cui però l’opinione pubblica stenta a percepire la

portata: un italiano su 4 afferma che non gli è mai capitato di avere a che fare con persone disabili,

e la disabilità è percepita da 2 italiani su 3 essenzialmente come limitazione dei movimenti, mentre

in realtà la disabilità intellettiva è più diffusa in età evolutiva e rappresenta l’aspetto più

misconosciuto, al limite della rimozione.

Ecco perché HANDImatica, la mostra-convegno di Fondazione ASPHI dedicata alle tecnologie

digitali al servizio della disabilità, in programma a Bologna dal 30 novembre al 2 dicembre

prossimi, si configura come un importante riflettore acceso su un mondo che, se nell’infanzia ed in

età scolastica riesce ad ottenere attenzione e “cura”, in età adulta pare dissolversi, con percentuali

bassissime di impiego e scarsa capacità di inserimento sociale.

L’evento, realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la supervisione scientifica

dell’Università di Bologna ed il patrocinio di FISH – Federazione Italiana per il Superamento

dell’Handicap, e FAND – Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità, si

svolgerà negli spazi dell’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani.

Una scelta non casuale,

quella di organizzare la manifestazione in un istituto scolastico, che risponde al desiderio di

avvicinarsi concretamente ad un pubblico giovane: all’interno dell’istituto saranno ospitate le

numerose aziende, i produttori e distributori specializzati che presenteranno le ultime novità

tecnologiche, così come il ricco programma di eventi, tra convegni, seminari e laboratori.

L’evento si rivolge alle persone con disabilità e alle loro famiglie, al personale scolastico (dirigenti

ed intero corpo docente), agli operatori sociali e sanitari, responsabili di strutture per anziani,

mondo del lavoro e della ricerca universitaria, istituzioni, ma anche a tutti quanti siano interessati a

conoscere come le tecnologie possano incidere positivamente sulla qualità di vita, indipendenza e

inclusione.