La Locandiera – Teatro Ciro Menotti

Debutta il 7 novembre al Teatro Ciro Menotti lo spettacolo “La Locandiera” con regia di Stefano Sabell 2 Silvia Gallerano nel ruolo di protagonista.

In questa versione de “La Locandiera”, la regia di Stefano Sabelli ambienta l’azione sul Delta del Po, negli anni ‘50, in un’atmosfera acquitrinosa ispirata a capolavori del Cinema neorealista come Riso Amaro di De Sanctis e Ossessione di Visconti, come pure a commedie come Ieri Oggi e Domani di De Sica. Una terra umida ed esotica dove vizi e giochi dei protagonisti sembrano stagnare in attesa che un’improvvisa corrente smuova acque e anime melmose.

Silvia Gallerano, negli ultimi anni, l’attrice italiana più premiata e seguita a livello internazionale, è protagonista di questo allestimento del capolavoro di Goldoni che ha debuttato nel 2016 ad Asti Teatro 38, col sottotitolo L’Arte per Vincere.

Silvia Gallerano è Mirandolina una Locandiera combattuta fra tradizione e femminilità emancipata, moderna e sensuale, abile ma priva delle leziosità connaturate in genere al ruolo.

Intorno a lei, mentre la radio trasmette mambo d’epoca e standard di Gleen Miller, un’umanità border-line, composta da incalliti giocatori d’azzardo, debosciati melomani, balordi dandy e subrettine da ultimo spettacolo che intonano arie operistiche o evergreen del Trio Lescano e Rabbagliati.

Il tour proseguirà:

18 novembre – Fontanetto Po (VC) – Teatro Auditorium Viotti

19 e 20 novembre – Bra (CN) – Teatro Politeama Boglione

6 dicembre – Gradisca d’Isonzo (GO) – Teatro Comunale

17 dicembre – Soverato (CZ) – Teatro del Grillo

dal 19 al 23 dicembre – Roma – Teatro Vascello

dal 27 dicembre al 1 gennaio – Ferazzano (CB) – Teatro del Loto

25 gennaio – San Lazzaro (BO) – ITC Teatro di San Lazzaro

4 e 5 marzo – Viterbo – Teatro Caffeina

dal 6 al 10 marzo – Firenze – Teatro Rifredi