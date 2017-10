Segno per segno, il 2018 di Paolo Fox!

Amore, lavoro, forma fisica… Come sarà il 2018? Ce lo dice il più amato astrologo italiano. Con una novità: ogni segno sarà arricchito da nuove pagine introduttive con tanti particolari in più sull’anno che ci aspetta.

E non mancheranno i consigli per le coppie, le informazioni giorno per giorno sui bambini che nasceranno nei prossimi 12 mesi, le indicazioni per cal­colare l’ascendente e le cuspidi aggior­nate al nuovo anno per definire il segno di chi è nato a cavallo tra due. Paolo è seguitis­simo per le sue rubriche su Dipiù, DipiùTV e TVMia e in televisione su Rai Due. I

I suoi libri sono consultati ogni anno da decine di migliaia di per­sone.