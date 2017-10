“Il Contrario dell’Amore” – L’Aura

Partirà venerdì 20 ottobre dalla Latteria Molloy di BRESCIA (ore 22.00 – Via Marziale Ducos, 2b) il tour di L’AURA, in cui l’artista presenterà dal vivo il suo nuovo disco di inediti “IL CONTRARIO DELL’AMORE” (Time Records).

Queste tutte le date live, organizzate da BMU Music Intersuoni:

20 ottobre – Latteria Molloy di BRESCIA

5 dicembre – Bravo Café di BOLOGNA

7 dicembre – Festival “Su la testa” di ALBENGA (SV)

21 dicembre – Sala Studio @ Auditorium Parco Della Musica di ROMA

26 gennaio – Modo Club di SALERNO

Il 29 ottobre, inoltre, L’Aura presenterà il suo disco e incontrerà il pubblico al Centro Commerciale Il Faro di Giacciano con Baruchella (RO).

Dopo sei anni di assenza, l’artista bresciana dall’inconfondibile voce sognante è pronta a pubblicare “Il contrario dell’amore”, un concept album ispirato alla musica degli anni ’60, ’70 e ’90, un vero e proprio viaggio attraverso le epoche più significative per la musica pop-rock.

«”Il Contrario dell’Amore” è un melodramma pop contemporaneo in tre atti – racconta L’AURA – un racconto fatto di tredici canzoni e tre racconti brevi che narrano le vite di tre personaggi: Mary Jane (come l’omonima canzone di Alanis Morissette, manifesto dell’Alt Rock al femminile anni ’90), Lucy (come la canzone-simbolo degli Anni ’60 “Lucy in The Sky With Diamonds” dei Beatles) e Lisa (da quello splendido ritratto Anni ’70 che è “Sad Lisa” di Cat Stevens).

Il contrario dell’amore cos’è? È “puro amore dietro una canzone d’odio”. Il concetto attorno al quale ruotano tutti i brani è proprio questo. Quel lato oscuro dell’amore di cui sono impregnati molti dei nostri rapporti umani. Quel “brutto” interiore che solo chi amiamo veramente è in grado di tirare fuori da noi.

È questo che mi ha affascinata tanto da elaborare un intero album. In molti tendono a vedere il lato luminoso delle cose. A me fa gola il lato ombra, quello che nessuno vuole vedere. Scrivere di ciò che si pensa, ma non si ha il coraggio di dire».

Questa la tracklist de “Il contrario dell’amore”: “Another bad rainy day”, “La Meccanica del cuore”, “I’m an alcoholic”, “Cose così”, “Il Pane e il vino”, “Unfair”, “L’Amore resta se c’è una fine”, “Quest’estate finirà”, “What makes you a man”, “Portami via” feat Gnu Quartet, “The Fear”, “The Bad side”, “Apologize”.