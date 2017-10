Hasa-Mazzotta: “25 Trecce”

Da venerdì 20 ottobre, è online il video di “25 TRECCE”, il singolo del duo HASA-MAZZOTTA estratto dal nuovo album “NOVILUNIO” (Ponderosa Music Rercords). Il secondo album del violoncellista albanese REDI HASA e della cantante salentina MARIA MAZZOTTA è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle piattaforme di streaming e verrà presentato il 20 novembre in occasione della “Milano Music Week” alla Salumeria della Musica di Milano.

Nel video, scritto e diretto da AcquaSintetica, in un gioco lento e infinito di rotazioni, la luce nasconde e svela due corpi sempre vicini ma mai in contatto: uno dei due attraversa evoluzioni sempre più alteranti, mentre l’altro, immutabile e puro, lo spia di spalle e non si lascia scoprire.

«Sono profondamente legato a “25 trecce” – racconta il violoncellista Redi Hasa – è un brano della tradizione con il quale sono cresciuto. Il testo in albanese mi ricorda la mia casa a Tirana, le mie strade, mi riporta nell’aria della mia città e ai miei ricordi di gioventù, rappresenta la mia terra e le mie radici. Ogni traccia di Novilunio ha una sua storia da raccontare…»

“NOVILUNIO”, prodotto da Alberto Fabris e registrato dal genio fonico di Tim Oliver negli studi della Real World di Londra, presenta otto canzoni inedite, un brano della tradizione albanese e uno di quella italiana.

Questa la tracklist del disco: “É tiempu”; “Aux souvenirs”; “Capufrisca”; “Novilunio”; “25 trecce”; “Contine”; “Woodroom”; “‘Cu ti lu dissi”; “Il mondo di rosso e di blu”; “Libro d’amore”.

I due artisti, che dal 2010 reinventano le tradizioni musicali delle loro terre d’origine, l’Albania di Redi Hasa e il Salento di Maria Mazzotta, traggono ispirazione l’uno dall’altra nella perfetta fusione tra il suono sontuoso, lirico e introspettivo del violoncellista che Ludovico Einaudi vuole sempre con sé e che Robert Plant ha chiamato a suonare nel suo ultimo disco, e l’interpretazione luminosa e taumaturgica di una delle voci protagoniste del Rinascimento salentino, già nota per il sodalizio con il Canzoniere Grecanico Salentino.

Di seguito le date confermate del tour, in continuo aggiornamento, con cui Redi Hasa e Maria Mazzotta presenteranno “NOVILUNIO” in Italia e in Europa: Il 19 NOVEMBRE al Centro Culturale Candiani di MESTRE (Venezia); il 20 NOVEMBRE in occasione della “Milano Music Week” alla Salumeria della Musica di MILANO; il 27 NOVEMBRE al Comedy Club di PARIGI (FR); il 2 DICEMBRE al Theatre Molière di BRUXELLES (BE); il 22 DICEMBRE al Folk Club di TORINO; 18 GENNAIO alla Sala Studio dell’Auditorium Parco della Musica di ROMA; il 19 APRILE al Teatro dei Rinnovati di SIENA.