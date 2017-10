Halloween in sella al BikeMi

Stazioni aperte ininterrottamente da oggi alle due del mattino di giovedì 2 novembre. È la promozione lanciata da BikeMi per permettere a tutti di muoversi in bicicletta senza limiti orari in questi giorni di festa, tra Halloween e Ognissanti.

Da venerdì 3 novembre, invece, entrerà in vigore l’orario invernale esteso: le stazioni del bike sharing resteranno aperte dalle sette del mattino all’una di notte, consentendo così agli utenti di pedalare per 18 ore consecutive, una in più rispetto all’orario canonico.

Inoltre per incentivare l’uso della bicicletta contribuire a migliorare la qualità dell’aria e la salute dei cittadini, BikeMi lancia la campagna “SOS salute? BikeMi risponde”: il prossimo fine settimana gli abbonamenti giornalieri saranno offerti gratuitamente alla cittadinanza, senza alcun costo per ATM e per l’Amministrazione.

Sabato 4 e domenica 5 novembre, dunque, chiunque sottoscriverà un abbonamento giornaliero non dovrà pagare il canone previsto di 4,50 euro (confermate le tariffe extra e per l’uso delle biciclette a pedalata assistita).

Un modo per permettere ad ogni cittadino di partecipare attivamente alle misure antismog del Comune di Milano e di sapere esattamente quanto bene faccia l’utilizzo della bicicletta all’ambiente e al proprio corpo. Ogni ciclista BikeMi, infatti, al termine della sua pedalata riceve una email con i dati sulla Co2 risparmiata e le calorie consumate.