Gli incontri “Respiriamo” a Milano

Educazione, conoscenza delle patologie, aderenza al piano terapeutico: questi gli argomenti portanti dell’evento “Respiriamo” promosso da FederASMA e Allergie Onlus con la sponsorizzazione di Novartis che si terrà a Milano il prossimo 21 ottobre presso l’Hotel The Square – Via Alberico Albricci, 2/4.

Gli eventi sono gratuiti e sono rivolti ai pazienti, e ai loro familiari, con patologie respiratorie quali riniti, asma e BPCO, fortemente invalidanti soprattutto se non gestite in modo corretto.

(per prenotarsi – tel.: 02.58299801 da lunedì al venerdì ore 9.00-13.00, 14.30 – 18.00;

“Fare prevenzione, conoscere i sintomi, fare una diagnosi precoce e aderire correttamente alle cure per chi soffre di BPCO, così come per l’asma allergica e le allergie, significa gestire in modo efficace sulla malattia.” afferma Carlo Filippo Tesi, presidente di FederAsma e Allergie Onlus.

“La nostra Federazione da sempre è impegnata per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sulla necessità di mettere a disposizione dei pazienti, e dei loro familiari, tutti gli strumenti informativi utili a gestire al meglio la loro quotidianità spesso compromessa dalla malattia. Questi incontri si prefiggono il raggiungimento di questo obiettivo, siamo pertanto molto felici di poter continuare un cammino iniziato lo scorso anno”.

Il confronto, durante l’incontro, con specialisti pneumologi e allergologi, offrirà l’opportunità: di dibattere su come convivere con la cronicità e quali indicazioni seguire affinché la qualità di vita venga preservata.

L’epidemiologia dell’Asma e della BPCO ha dei numeri molto importanti sebbene siano entrambe patologie sotto diagnosticate. L’Asma è un problema mondiale: secondo l’OMS nel mondo ne soffrono tra i 250 e i 300 milioni di persone1. La Global Initiative for Asthma (GINA) stima che in Europa ci siano oltre 30 milioni di asmatici, in Italia sono 50.000 gli asmatici con forme allergiche gravi. Di uguale rilevanza sono i numeri della BPCO che colpisce il 5% della popolazione nel mondo (329 milioni di persone) e sempre l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) stima che possa essere nel 2030 la terza causa di morte.

“L’Asma Allergico soprattutto nella sua forma più grave colpisce bambini e adulti; è una patologia complessa caratterizzata da una produzione eccessiva di immunoglobuline E (IgE) da parte dell’organismo, in risposta agli allergeni ambientali quali acari della polvere, pollini e muffe. Afferma Giorgio Walter Canonica, Professore di Pneumologia presso l’Humanitas University di Milano e Presidente SIAAIC.

La grande maggioranza dei pazienti con AAG è poli-sensibilizzata questo significa che si è sensibili a più allergeni, anche a più pollini contemporaneamente, per questo motivo è importante intervenire in modo adeguato a livello terapeutico. Il trattamento dell’Asma Allergico Grave con un farmaco biologico monoclonale anti IgE agisce in modo diretto su un bersaglio mirato (IgE), a monte della cascata infiammatoria”.

La BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva) è l’altro capitolo importante dell’incontro “Respiriamo”. La BPCO è una malattia dell’apparato respiratorio caratterizzata da un’ostruzione delle vie aeree, spesso associata a sintomi respiratori persistenti, dovuta a uno stato infiammatorio delle vie aeree di solito causate da una significativa esposizione a sostanze nocive.

Il fumo di tabacco è la causa più comune della condizione insieme ad altri fattori, quali l’inquinamento dell’aria e raramente associata a forme genetiche.

“Tosse, catarro e difficoltà nel respiro sono i campanelli d’allarme della BPCO, che se non curata può portare all’insufficienza respiratoria e all’ossigenoterapia. Afferma il dr. Paolo Banfi, pneumologo responsabile clinico delle Riabilitazione Pneumologica della Fondazione Don Gnocchi Onlus di Milano.

La progressiva diminuzione della funzione polmonare si manifesta clinicamente con il sintomo principale la dispnea (senso di fatica nel respirare) riducendo inevitabilmente la qualità di vita e diventando una condizione progressivamente invalidante che condiziona lo svolgimento di abituali attività fisiche quotidiane (camminare, salire le scale e persino nel vestirsi o lavarsi).

Per i pazienti fondamentale diventano la giusta terapia, che permetta un’efficace gestione dei sintomi insieme alla promozione di uno stile di vita attivo”.

Il pubblico che prenderà parte all’evento Respiriamo avrà l’opportunità di portare la propria testimonianza e confrontarsi sui temi sopra descritti.