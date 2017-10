Gianni Morandi: nuove date aggiunte al Tour 2018

Non sono bastate le 15 date già annunciate per soddisfare le richieste di pubblico di Gianni Morandi. Infatti, a quasi un mese dall’uscita dell’attesissimo album di inediti “d’amore d’autore”, sono stati aggiunti due nuovi appuntamenti al Tour 2018 che partirà il 24 febbraio dall’ Rds Stadium di Rimini e farà tappa nei principali palasport italiani: 7 marzo – Livorno (Modigliani Forum) e 13 Marzo – Napoli (Pala Partenope).

I biglietti per le nuove date del tour, prodotto da F&P Group e Riservarossa, in collaborazione con Mormora Music, sono disponibili da oggi online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.

Questi nuovi appuntamenti seguiranno l’uscita di “D’amore d’autore”, il 40esimo album di Gianni Morandi che sarà disponibile in pre-order su iTunes e su Amazon da venerdì 20 ottobre e sarà presentato il prossimo 16 novembre. Il disco esce a quattro anni di distanza dall’ultimo album di inediti “Bisogna vivere”. Un progetto unico che porta la firma di grandi autori della musica italiana, tra cui Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi e Paolo Simoni.

La produzione esecutiva dell’album, che uscirà su etichetta Sony Music, è di Fep Group e Riservarossa.

Il disco è stato anticipato dal nuovo singolo in radio “Dobbiamo fare luce”, scritto da Luciano Ligabue e prodotto da Luciano Luis Luisi.

Rtl 102.5 è la radio partner del tour.

Gianni Morandi tour 2018 “d’amore d’autore”

24/02 RIMINI RDS Stadium

26/02 MONTICHIARI (BS) Pala George

28/02 CONEGLIANO (TV) Zoppas Arena

02/03 GENOVA RDS Stadium

03/03 TORINO Pala Alpitour

05/03 FIRENZE Mandela Forum

07/03 LIVORNO Modigliani Forum – NUOVA DATA

10/03 ROMA Pala Lottomatica

12/03 EBOLI (SA) Pala Sele

13/03 NAPOLI Pala Partenope – NUOVA DATA

15/03 REGGIO CALABRIA Palasport

17/03 ACIREALE (CT) Pal’Art Hotel

19/03 BARI Pala Florio

21/03 ANCONA Pala Prometeo

22/03 PADOVA Kioene Arena

24/03 BOLOGNA Unipol Arena

28/03 MILANO Mediolanum Forum

Info su www.fepgroup.it