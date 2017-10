Gardenia: arriva l’edizione 2018 dell’agenda più venduta in edicola.

In allegato al numero di novembre di GARDENIA, il mensile di Cairo Editore diretto da Emanuela Rosa-Clot, arriva l’edizione 2018 dell’agenda più venduta in edicola.

Con 51.000 copie vendute, l’agenda settimanale di GARDENIA si è posizionata in testa alla classifica delle agende più acquistate in edicola nel 2017 ed è da sempre un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del bello.

Il tema dell’agenda 2018 sono le rose, in 13 incantevoli illustrazioni botaniche ad acquerello della disegnatrice Silvana Rava, insegnante di pittura botanica alla Società Ortofloricola Comense dal 2003 e all’Orto Botanico di Pisa dal 2010.

All’inizio di ogni mese sono indicati i principali eventi e mostre orticole, a chiusura uno spazio riservato alle annotazioni personali.

L’agenda (12,5×18,5cm) riporta le indicazioni delle lune e dei santi, è realizzata in carta uso mano avorio con copertina rigida ed è provvista di un nastro segnapagina granata.

Il pluridecennale lavoro svolto da GARDENIA nella diffusione di una moderna cultura del giardino e del paesaggio è stato promotore dello sviluppo tra i lettori italiani di una nuova sensibilità per il verde, che sposa il gusto estetico con le esigenze ecologiche e il rispetto per la natura. Con una veste grafica moderna e raffinata, il mensile si propone anche come lifestyle magazine per l’attenzione rivolta alle proposte per abitare nel verde, in casa e all’aperto, e l’attenta cura nella scelta delle fotografie e dei disegni.

L’agenda 2018 è sponsorizzata da Bios Line, azienda che da oltre trent’anni coniuga erboristeria tradizionale e innovazione, attingendo alle più recenti ricerche e conquiste scientifiche per esplorare le enormi potenzialità di salute e benessere racchiuse nel mondo vegetale.