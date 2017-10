Fujifilm partner del Festival della Fotografia Etica 2017

Con una collaborazione che ha avuto inizio quattro anni fa per supportare la fotografia e la sua forza narrativa, Fujifilm Italia è official partner del Festival della Fotografia Etica 2017, rinnovando il suo sostegno alla rassegna dal sapore tutto italiano ma che negli anni ha saputo accreditarsi a livello internazionale

Dal 7 al 29 ottobre, Lodi ospita nei suoi luoghi storici e di interesse artistico e architettonico mostre di fotoreporter di fama mondiale, incontri, workshop, dibattiti per indagare la relazione che intercorre tra etica, comunicazione e fotografia.

Il Festival della Fotografia Etica, nato nel 2010 dall’idea del Gruppo Fotografico Progetto Immagine, inaugura in questa ottava edizione lo spazio “Corporate for Festival” con il sostegno di Fujifilm Italia. Il fine del Corporate for Festival è quello di presentare mostre realizzate di concerto con aziende profit che si aprono a lavori fotografici di responsabilità sociale d’impresa. Per questo importante compito, Fujifilm Italia ha scelto il fotografo Alessio Cupelli e il suo lavoro “Nadab”.

La mostra sarà esposta presso il Palazzo della Provincia di Lodi, Sala delle Colonne, via Fanfulla 12. Nel terzo week end di ottobre, sabato 21 ore 16:30 e domenica 22 ore 11:30 si potrà assistere alla visita guidata con Alessio Cupelli, un’occasione, aperta al pubblico, in cui si approfondirà con l’autore il suo lavoro di ricerca.