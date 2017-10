Francesco Gabbani: “Magellano Special Edition”

Esce il 17 novembre, pubblicato da Bmg Rights Management (Italy), “Magellano Special Edition” un doppio CD -disponibile anche su tutte le piattaforme di digital download e streaming- che contiene, oltre al disco originale “Magellano”, un CD live dal titolo “Sudore, fiato, cuore”, registrato durante l’ultimo tour che ha riscosso uno straordinario successo di pubblico e ha portato Gabbani ad esibirsi di fronte a centinaia di migliaia di spettatori.

Sarà il capitolo finale di un viaggio e un tour incredibile iniziato il 19 giugno da Verona e conclusosi il 30 settembre dopo 44 concerti in giro per l’Italia. La Tracklist di “Sudore, fiato, cuore” è la seguente: “Magellano”, “Software”, “Tra Le Granite E Le Granate”, “Occidentali’s Karma”, “A Moment Of Silence”, “Clandestino”, “Eternamente Ora”, “Susanna”, “Immenso”, “Spogliarmi”, “Amen”, “Vengo Anch’io”, “La Mia Versione Dei Ricordi”, “Il Vento Si Alzerà”, “Foglie Al Gelo”, “Pachidermi E Pappagalli”.

Il 20 gennaio, al Mandela Forum di Firenze, per festeggiare tutti i successi ottenuti, Francesco Gabbani terrà un concerto speciale e si esibirà, per la prima volta, in un palazzetto.

La vendita al pubblico dei biglietti del concerto, organizzato da International Music and Arts, partirà domani 10 ottobre alle ore 10:00.

Solo ed esclusivamente per gli iscritti al GabbaCLUB, il Fan Club ufficiale di Francesco, ci sarà la vendita anticipata a partire da oggi lunedì 9 ottobre alle ore 16:00 sui circuiti www.ticketone.it e www.boxol.it.

RDS sarà media partner dell’evento.