Fondazione Cariplo: “Rompiamo le righe”

Rompiamo le righe! sarà una giornata fuori dagli schemi e diversa da tutte le altre, l’inizio di un viaggio alla scoperta di una Milano a misura d’uomo, dove poter celebrare l’incontro fra tradizioni e culture lontane, che quotidianamente convivono nelle città contemporanee. Un insieme di attività coinvolgenti legate al quartiere per sviluppare un nuovo punto di vista su ciò che ci circonda.

Partendo da Largo Bigatti, sono moltissimi gli appuntamenti e le iniziative in programma in ogni angolo del quartiere durante tutto il mese di ottobre che culmineranno nella grande festa di sabato 14: musica live e danze, performance di light art, incontri, dibattiti e letture ad alta voce, giochi, spettacoli teatrali, clownerie, giocoleria e acrobatica circense, trek urbani, bike tour e attività sportive, arte pubblica, restyling delle aree in disuso e creazione di orti urbani da adottare.

Con Rompiamo le righe! tutti potranno mettersi alla prova e scoprire cosa significa lavorare nella redazione di una radio o diventare veri e propri influencer nel quartiere e nella città, ma sarà anche possibile giocare a basket in un campo originale e bellissimo o scoprire che anche le luci possono essere potenti strumenti musicali e molto altro ancora.

Non mancheranno infine momenti conviviali legati a un tema universale come quello del cibo: cibo etnico ed etico, cibo buono che arriva da luoghi lontani, un’occasione per viaggiare e conoscere altri mondi insieme ai migranti che l’hanno preparato e che ne racconteranno la storia, l’origine e il valore.

Rompiamo le righe! sarà dunque una festa aperta a tutta la città per cominciare a vivere, respirare e toccare con mano lo spirito del programma Lacittàintorno: creare occasioni di incontro e scambio fra i cittadini, rafforzare il senso di appartenenza a un luogo e alla comunità che lo abita, favorire il benessere nelle aree più fragili delle grandi città creando nuove mappe culturali, artistiche e sociali.

E con questo stesso spirito, Rompiamo le righe! passerà il testimone a Sottocasa, il calendario delle attività culturali di Lacittàintorno che coinvolgerà le zone interessate dall’intervento fino a dicembre 2018.