Si è conclusa con grande successo la XIII edizione del Festival delle Lettere, che si svolta il 14 e il 15 ottobre presso l’UniCredit Pavilion in Piazza Gae Aulenti a Milano.

“Lettera a un cervello in fuga” è stato il tema del 2017: lo scopo di questa edizione del Festival delle Lettere è stato quello di raccontare le storie di chi ha lasciato la propria casa e i propri affetti per costruire una nuova vita altrove. Le lettere arrivate quest’anno sono state 2145 e in 13 anni di Festival sono state oltre 23 mila le lettere ricevute: 5400 sono under 14, 4 anni il più giovane, 97 il più vecchio partecipante, mentre la lettera più antica è del 1846 e sono state oltre 27 mila persone agli eventi.

Irene Romano è stata proclamata vincitrice del “Lettera D’Oro 2017” durante la cerimonia di premiazione condotta da Omar Fantini, che ha visto trionfare anche Isabella Lanfranchi nella categoria Lettera a Tema Libero, Carola Alborali Guerra nella categoria Under 14 ed Elisa Verrazzo nella categoria Lettera Dolce.

Gli attori Cecilia Dazzi, Rosario Lisma e Teresa Romagnoli hanno letto e interpretato le lettere più belle di questa edizione.

Presentata anche la toccante lettera sulla vita di Giusy Versace, reinterpretata sotto forma di cartoon da Emanuel Simeoni, talentuosissimo disegnatore e direttore creativo di Comics&Business, che vanta importanti collaborazioni con realtà estere come la DC Comics per la quale ha disegnato Batman.

Protagonisti del Festival delle Lettere 2017 anche Eugenio Finardi, Joan Thiele, Bianco e le “Mamme dei cervelli in fuga” con il 1° Incontro Nazionale Live del blog ideato da Brunella Rallo e dedicato alle “mamme a distanza”.

Ospiti d’eccezione: Pamela Villoresi, che ha raccontato il proprio vissuto di cervello in fuga e madre di expat, e Giancarlo Bloise, che ha interpretato una breve piéce su sentimenti e cucina.

Il Festival si è poi concluso con “L’esercito delle cose inutili”, un elaborato teatrale autentico ed emozionante ispirato alle pagine dell’omonimo libro di Paola Mastrocola e interpretato da David Riondino e Rita Pelusio.

È stato infine annunciato anche il tema della prossima edizione del Festival delle Lettere: “Lettera a chi ha cambiato la mia storia”. Le iscrizioni sono già aperte.